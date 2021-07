Perde 60kg e cambia drasticamente dando una lezione a tutti Le foto sono clamorose

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 15 luglio 2021) La forza di volontà è il motore più potente, e spesso ci spinge a compiere azioni oltre il nostro limite che mai ci saremmo aspettati prima; questa è la storia di Kiah Twisselman, una ragazza che per 27 anni ha lottato contro il peso del suo corpo che non voleva saperne di calare, convincendosi che fosse tutta colpa della genetica. La sua storia Ma qualche anno fa ha deciso che forse poteva fare di più e ha raccontato la sua storia a People, che riporta: Il viaggio dimagrante di Kiah Twisselman è iniziato quasi due anni fa, ma il suo metodo è quasi su misura per la vita in quarantena. Non ha mai messo piede in una palestra, non va alle riunioni settimanali di sostegno e il ...