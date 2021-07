Perchè Maria de Filippi non ha i social? La risposta della conduttrice (Di giovedì 15 luglio 2021) Da anni si cerca di capire il motivo per il quale Maria de Filippi non è attiva sui social. La conduttrice, fino a qualche anno fa, ignorava persino il funzionamento di Fb e Instagram tanto che spesso, non comprendeva le dinamiche che si scatenavano nello studio di Uomini e Donne, per cose accadute proprio sui social. Oggi li conosce bene, ma non per questo ha deciso di avere un suo profilo personale, almeno pubblico. La De Filippi infatti si affida spesso ai social dei suoi programmi, se c’è bisogno di condividere qualcosa, senza poterlo fare in tv ( come è successo negli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Da anni si cerca di capire il motivo per il qualedenon è attiva sui. La, fino a qualche anno fa, ignorava persino il funzionamento di Fb e Instagram tanto che spesso, non comprendeva le dinamiche che si scatenavano nello studio di Uomini e Donne, per cose accadute proprio sui. Oggi li conosce bene, ma non per questo ha deciso di avere un suo profilo personale, almeno pubblico. La Deinfatti si affida spesso aidei suoi programmi, se c’è bisogno di condividere qualcosa, senza poterlo fare in tv ( come è successo negli ...

Advertising

SalvatoreTronc2 : @BerniniAM Buona serata a lei senatrice Anna Maria Bernini .non a senso fare il greepaas .alle persone perché se n… - fforeverrainn : @thanna_user vederlo fuori così presto per favorire Kovar fa incazzare anche me. sono d’accordo con i due giovani,… - anna_maria_alt : RT @tvdlory: -Stai tremando? -No, Sto bene. È una cosa psicologica. -Perché sei venuta? -Dovrei andarmene? -No,resta,non andare.Sono solo c… - maria_valoti : RT @galatacla: Quel silenzio e la parola che si rifugia in una carezza di fronte ad una sofferenza senza un perché. Potente predicazione ex… - anna_maria_alt : RT @SoProudOfRK: Serkan che, per la prima volta nella sua vita, torna a casa senza che la giornata lavorativa sia finita: sta poco bene per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Maria Matteo Orfini/ 'Alleanza Pd - M5s è fallita. Ddl Zan, sto con Letta' ... 'ALLEANZA PD - M5S É FALLITA' Matteo Orfini ha elogiato la scelta di Draghi e Cartabia di andare a Santa Maria Capua Vetere , teatro di angherie e abusi sui detenuti. Un comportamento differente da ...

Oliverio, 'Assolto dai giudici e non dal Pd, ho già le liste per riprendermi la Calabria' Poi è impallinato sull'altare dell'alleanza con i Cinque stelle e si arriva alla candidatura civica dell'imprenditrice Maria Antonietta Ventura. Poi la Ventura si fa da parte perché si scopre un'...

Nasce un nuovo workers buyout con Legatoria Tuderte ciociariaoggi.it ... 'ALLEANZA PD - M5S É FALLITA' Matteo Orfini ha elogiato la scelta di Draghi e Cartabia di andare a SantaCapua Vetere , teatro di angherie e abusi sui detenuti. Un comportamento differente da ...Poi è impallinato sull'altare dell'alleanza con i Cinque stelle e si arriva alla candidatura civica dell'imprenditriceAntonietta Ventura. Poi la Ventura si fa da parte perché si scopre un'...