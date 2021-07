"Per battere la mafia lo Stato meriti fiducia". L'audio inedito di Paolo Borsellino

(Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Un'del giudiceritrovato negli archivi dell'Istituto siciliano di studi politici ed Economici (Isspe). Si tratta di un'-registrazione di 26 minuti il cui contenuto ètrascritto a macchina con le correzioni a mano fatte dallo stesso magistrato. L'AGI ne pubblica in esclusiva un estratto insieme al testo scritto., ucciso il 19 luglio 1992, affronta il tema della lotta alla, senza sconti per la politica e la borghesia. Il file, ritrovato casualmente dai ricercatori del ...

Il magistrato ucciso il 19 luglio del 1992 disse: "Bisogna prendere atto che il sottosviluppo economico non è da solo responsabile della tracotanza mafiosa, che ha radici ben più complesse"