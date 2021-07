Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati in campo maschile e femminile. Presenti due azzurre (Di giovedì 15 luglio 2021) La UIPM, ovvero l’Unione Internazionale del Pentathlon moderno, ha confermato l’elenco completo dei 72 qualificati alle Olimpiadi di Tokyo: nessuna sorpresa in casa Italia, con Elena Micheli ed Alice Sotero erano già certe del pass per i Giochi. Elena Micheli, infatti, ha staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 e di recente ha dato ottimi segnali verso le Olimpiadi con il quinto posto nella rassegna iridata, ultimo grande evento (Europei a parte, che però vedranno molte defezioni) prima dei Giochi. Alice Sotero, invece, era già certa del pass attraverso il ranking olimpico, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) La UIPM, ovvero l’Unione Internazionale delmoderno, ha confermato l’elenco completo dei 72alledi: nessuna sorpresa in casa Italia, con Elena Micheli ed Alice Sotero erano già certe del pass per i Giochi. Elena Micheli, infatti, ha staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 e di recente ha dato ottimi segnali verso lecon il quinto posto nella rassegna iridata, ultimo grande evento (Europei a parte, che però vedranno molte defezioni) prima dei Giochi. Alice Sotero, invece, era già certa del pass attraverso il ranking olimpico, che ...

