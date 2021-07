Pensioni del futuro a due fasi? Parla il presidente dell’Inps: cos’è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) Pasquale Tridico, presidente Inps, Parla del presente e del futuro in un’intervista a Sky TG24 Economia. Tema caldo: Pensioni Il modo in cui si sta muovendo il mondo economico e politico, in uno stato d’emergenza ancora da superare, è una faccenda complicata. Le misure che sono state introdotte negli ultimi anni ora iniziano a mostrare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Pasquale Tridico,Inps,del presente e delin un’intervista a Sky TG24 Economia. Tema caldo:Il modo in cui si sta muovendo il mondo economico e politico, in uno stato d’emergenza ancora da superare, è una faccenda complicata. Le misure che sono state introdotte negli ultimi anni ora iniziano a mostrare L'articolo proviene da Consumatore.com.

