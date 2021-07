Pensione e decorrenza, da quando spettano i pagamenti mensili? (Di giovedì 15 luglio 2021) Da quando si ha diritto a ricevere l'assegno previdenziale dall'INPS quando si presenta domanda di Pensione? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Dasi ha diritto a ricevere l'assegno previdenziale dall'INPSsi presenta domanda di? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione e decorrenza, da quando spettano i pagamenti mensili? - infoiteconomia : Età pensionabile per anticipare la pensione e decorrenza dell’assegno in base alle finestre - Diseconomia : RT @MassimoBaroni1: Come calcolare la #pensione - MassimoBaroni1 : Come calcolare la #pensione -