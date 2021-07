Pellegatti: “Donnarumma? Abbiamo scoperto che il Milan non fa crescere” (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha chiuso il discorso Gianluigi Donnarumma con questa breve dichiarazione Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo, noto giornalista e tifoso del, ha chiuso il discorso Gianluigicon questa breve dichiarazione

Advertising

ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Donnarumma? Abbiamo scoperto che il Milan è una squadra che non fa crescere' - PSG24hours : RT @PianetaMilan: #Pellegatti: '@gigiodonna1? Abbiamo scoperto che il @acmilan non fa crescere' - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMil… - PianetaMilan : #Pellegatti: '@gigiodonna1? Abbiamo scoperto che il @acmilan non fa crescere' - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - Milannews24_com : Pellegatti: «Donnarumma? Il Milan è una squadra che non fa crescere» - tebsbyaxeel : RT @sportmediaset: #Donnarumma nel 2037: 1000 presenze col Milan, la 'proiezione' di Pellegatti > -