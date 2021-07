Pastorello: “Con l’Inter stiamo parlando del ritorno di Keita” (Di giovedì 15 luglio 2021) Federico Pastorello ancora nella sede dell’Inter Ancora una visita nella sede dell’Inter per Federico Pastorello, agente tra gli altri di Joao Mario e Romelu Lukaku. All’uscita dalla sede del club nerazzurro l’agente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e ha svelato come il club nerazzurro stia pensando al ritorno a Milano di Keita. Ecco le sue parole. “L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. l’Inter può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Federicoancora nella sede delAncora una visita nella sede delper Federico, agente tra gli altri di Joao Mario e Romelu Lukaku. All’uscita dalla sede del club nerazzurro l’agente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e ha svelato come il club nerazzurro stia pensando ala Milano di. Ecco le sue parole. “L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni.può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ...

Pietro_M983 : @Cobretti_80 A me fa pensare che siamo obbligati a fare affari solo con Pastorello, altrimenti questa mossa proprio non si spiega - lorenzo2392 : @Ale_Rimi @TuttoMercatoWeb Costa troppo, Pastorello ha detto solo con uscite l'Inter può provare a riprenderlo - ProfidiAndrea : L'agente di Romelu #Lukaku, Federico #Pastorello, sulle voci provenienti dal Regno Unito su #Chelsea e #ManUtd: 'No… - imcalhainter : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Federico #Pastorello dopo l'incontro in sede con la dirigenza nerazzurra: 'I tifosi possono stare tranquilli su… - interliveit : ??INTERLIVE - #Inter pronta ad accontentare #Inzaghi: via libera al ritorno di #Keita (oggi l'incontro con l'agente… -