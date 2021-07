"Padre e madre, istigazione alla discriminazione". Le conseguenze del Ddl Zan: sconcerto in studio | Video (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel Pd molti senatori sono in pressing su Enrico Letta per convincerlo a trattare con la Lega sul Ddl Zan: non ci sono i numeri, si rischia l'autogol politico. Il voto sulla sospensiva presentata da Lega e Forza Italia (e respinta di un solo voto, anche grazie al contributo dell'ormai ex "responsabile contiano" Alfonso Ciampolillo, ha dimostrato quanto il fronte dei sostenitori del disegno di legge contro l'omotransfobia sia fragile. Anche perché, dall'altra parte, Italia Viva e Lega stanno lavorando ai fianchi, cercando un compromesso che alla fine potrebbe convincere i dem a cedere pur di non doversi vedere sconfitti alla conta e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel Pd molti senatori sono in pressing su Enrico Letta per convincerlo a trattare con la Lega sul Ddl Zan: non ci sono i numeri, si rischia l'autogol politico. Il voto sulla sospensiva presentata da Lega e Forza Italia (e respinta di un solo voto, anche grazie al contributo dell'ormai ex "responsabile contiano" Alfonso Ciampolillo, ha dimostrato quanto il fronte dei sostenitori del disegno di legge contro l'omotransfobia sia fragile. Anche perché, dall'altra parte, Italia Viva e Lega stanno lavorando ai fianchi, cercando un compromesso chefine potrebbe convincere i dem a cedere pur di non doversi vedere sconfitticonta e ...

