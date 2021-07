Otto immobili da destinare alla socialità di comitati | associazioni e società sportive | aperto il bando

Advertising

CorriereRomagna : Cesena, otto immobili dal Comune ad enti del terzo settore - -

Ultime Notizie dalla rete : Otto immobili

Corriere Romagna

Immaginiamo dunque questicomunali come spazi aperti, accessibili, inclusivi, partecipati e per tutti'. ''Cesena Rigenera' - prosegue il Sindaco - si inserisce inoltre nel percorso ...Immaginiamo dunque questicomunali come spazi aperti, accessibili, inclusivi, partecipati e per tutti". "'Cesena Rigenera' " prosegue il sindaco " si inserisce inoltre nel percorso ...Albenga. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Patrioti e viale Otto Marzo a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi all’operazione immobiliare Vistamare. Secondo l ...Sono otto gli immobili comunali su cui l’Amministrazione di Cesena punta i riflettori definendo nuove forme di gestione e dando vita a un rapporto diretto con gli enti del Terzo settore. Si tratta di ...