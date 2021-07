Osimhen e Koulibaly salteranno Juventus-Napoli | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nella serata di ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2021/2022, il primo asimmetrico della storia del campionato nostrano (ovvero con girone di andata e di ritorno completamente diversi nell'ordine). Sono arrivate subito cattive notizie per il, a cui è stato sorteggiato il ritorno contro laalla ventesima giornata (la prima del girone di ritorno), prevista per il 6 gennaio 2022. Cattive perché proprio ad inizio gennaio partirà la Coppa d'Africa, ed i partenopei perderanno sicuramente, stelle nelle rispettive nazionali. Anche Ghoulam, nel caso in cui dovesse ...