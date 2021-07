Advertising

anteprima24 : ** #Ortopedia, Prof. #Maffulli: '#Salerno eccellenza nazionale' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Ortopedia Prof

Sky Tg24

... dermatologia, chirurgia plastica,e odontoiatria. Al fianco di HBW saranno presenti ... operante nel settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal. Antonio ......startup nata nel 2016 a Napoli e che opera nell'ambito dell'e della traumatologia, frutto dell'incontro tra il dott. Fabrizio Fiorentino, esperto di digital transformation, il. ...La prevenzione non si ferma neanche in vacanza ed e' proprio dalle spiagge che Atena Donna riparte parlando di salute. (ANSA) ...ROMA - Al tavolo operatorio con il visore computerizzato per analizzare in 3D il ginocchio e impiantare con la massima precisione e nella perfetta angolazione la protesi. La realta' aumentata entra in ...