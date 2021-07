Oria | punto da un’ape | morto 58enne Vano il ricovero al Perrino

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un falegname di, Maurizio Zingarofalo di 58 anni, èieri notte nell’ospedale “” di Brindisi. Decesso poche ore dopo il. L’uomo era, stato che viveva da solo in campagna, eradae lo shock anafilattico è stato letale. L'articoloda ilal "" proviene da Noi Notizie..

Advertising

Borderline_24 : #Oria, 58enne punto da un #Insetto muore per shock anafilattico -

Ultime Notizie dalla rete : Oria punto

Nel corso dell'incontro, con l'apporto informativo delle Forze dell'Ordine, è stato fatto il... 'movida' nel centro storico del Capoluogo, nonché in quei comuni quali Cisternino,, dove ...Un uomo di 58 anni è morto a seguito allo shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto . La tragedia si è verificata nelle campagne di, in provincia di Brindisi, dove Maurizio Zingarofalo , falegname, è deceduto a seguito della puntura di un'ape . Il veleno iniettato dall'insetto ha provocato, all'uomo, uno shock anafilattico ...Un falegname di Oria, Pietro Zingarofalo di 58 anni, è morto ieri nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Decesso poche ore dopo il ricovero. Ieri notte era stato punto da un’ape e lo shock anafilattico ...Un uomo di 58 anni è morto a seguito allo shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto. La tragedia si è verificata nelle campagne di Oria, in provincia di Brindisi, ...