Orari, slot, contemporaneità: ecco come sarà la nuova Serie A su Dazn e Sky (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attesa sta per finire: sabato ventuno agosto alle 18:30 scatterà la nuova Serie A 2021/2022. Si entra in una nuova era: e non c'entra l'Inter di Simone Inzaghi, squadra detentrice del titolo, ma il riferimento è ovviamente alla questione diritti tv: tutte le partite infatti verranno trasmesse su Dazn mentre Sky potrà far vedere tre match in ogni giornata, peraltro in co-esclusiva proprio con Dazn. Ma la rivoluzione non riguarda solamente le emittenti, ma anche gli Orari, la contemporaneità e tanto altro.

