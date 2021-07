Operaio muore schiacciato da una bobina | nuova tragedia sul lavoro

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un lavoratore 63enne di una ditta esterna è morto oggi in seguito alle ferite riportate in un infortunio verificatosi in mattinata allo stabilimento Marcegaglia di ...

Il dramma di è consumato questa mattina verso le 9 nell'azienda ravennate dove unalbanese ... allora denunciavamo che "La sicurezza è una cosa seria!", tanto seria che in mancanza si: ...Un lavoratore 63enne di una ditta esterna è morto oggi in seguito alle ferite riportate in un infortunio verificatosi in mattinata allo stabilimento Marcegaglia di ...Un operaio di 63 anni è morto in un incidente avvenuto sul lavoro questa mattina, alla Marcegaglia di Ravenna. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, è stato schiacciato da un coil, una pesante ...Il tragico racconto dell’ennesima morte sul lavoro arriva da Ravenna. Un lavoratore di 63 anni in mattinata, è deceduto dopo essere schiatto da un coil, una pesante bobina di acciaio, nello ...