Open Fiber: una connessione ultraveloce per la scuola del futuro

La pandemia e la conseguente riorganizzazione della didattica hanno rappresentato, in quest'ultimo anno, una sfida inaspettata e complessa per le scuole. In un quadro diversificato come quello italiano per quanto riguarda l'accesso alla rete veloce, con la didattica a distanza si è resa evidente l'importanza fondamentale di un'infrastruttura che garantisca una connessione rapida, sicura ed efficiente. La rete in fibra ottica di Open Fiber, già disponibile in oltre 11.700 scuole su tutto il territorio nazionale, inclusi i piccoli comuni (qui l'elenco consultabile), è nata proprio per contribuire alla riduzione del divario digitale in ...

Open Fiber: una connessione ultraveloce per la scuola del futuro Il Fatto Quotidiano Open Fiber: una connessione ultraveloce per la scuola del futuro La rete in fibra ottica di Open Fiber, già disponibile in oltre 11.700 scuole su tutto il territorio nazionale, inclusi i piccoli comuni (qui l’elenco consultabile), è nata proprio per contribuire ...

Elisabetta Ripa ad “Askanews”: l’impegno di Open Fiber per la sostenibilità L’AD Elisabetta Ripa presenta il primo Report di Sostenibilità di Open Fiber: “Siamo nati quattro anni fa e ci siamo dati subito l’obiettivo, una volta finita la fase di startup, di concentrarci su un ...

