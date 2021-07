Omicidio Vassallo, il 23 luglio ad Acciaroli il gruppo di lavoro parlamentare istituito presso la Commissione Antimafia (Di giovedì 15 luglio 2021) L Presidente della Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”: “Un’attenta attività d’indagine già in corso, in maniera autonoma, presso il Parlamento. Un segnale importante che proviene dalle istituzioni. La nostra è una corsa contro il tempo, per evitare i termini di prescrizione dell’inchiesta, arrivando ai responsabili di un Omicidio ancora irrisolto. Hanno ucciso Angelo, ma le sue idee di legalità e sostenibilità sopravvivono” POLLICA. Si intensifica l’attività di indagine presso le istituzioni sull’Omicidio ancora irrisolto di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Il prossimo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 luglio 2021) L Presidente della Fondazione “AngeloSindaco Pescatore”: “Un’attenta attività d’indagine già in corso, in maniera autonoma,il Parlamento. Un segnale importante che proviene dalle istituzioni. La nostra è una corsa contro il tempo, per evitare i termini di prescrizione dell’inchiesta, arrivando ai responsabili di unancora irrisolto. Hanno ucciso Angelo, ma le sue idee di legalità e sostenibilità sopravvivono” POLLICA. Si intensifica l’attività di indaginele istituzioni sull’ancora irrisolto di Angelo, il Sindaco Pescatore. Il prossimo ...

