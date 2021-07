Omicidio Ornella Pinto | “La gelosia fu il movente del delitto”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –aveva allacciato un’altra relazione sentimentale dopo la fine del rapporto con il marito. Potrebbe, quindi, essere laildell’di, insegnante di 40 anni, assassinata nel sonno a Napoli dal 43enne Pinotto Iacomino, la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi. Ieri, davanti ai giudici della Corte di Assise, l’uomo ha ribadito la confessione resa dopo essersi consegnato ai carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. Ha affermato di essere stato lui a infliggere 13 coltellate alla donna, ma in preda a ...

Iacomino tenta di respinger le accuse di premeditazione ma secondo gli inquirenti l'omicidio non può essere ricondotto a un raptus estemporanee, ma a qualcosa studiato a freddo, come ... Omicidio Ornella Pinto a Napoli, il marito confessa in aula l'uxoricidio della moglie, uccisa nel sonno accanto al figlio di pochi anni. Giuseppe Iacomino ha parlato dietro le sbarre e si è affidato ...