Olivier Giroud: vicina la firma col Milan (Di giovedì 15 luglio 2021) Il calciatore del Chelsea Olivier Giroud è vicino alla firma del contratto con i rossoneri che lo legherà alla squadra per due stagioni. La Premiere non è più l'ambiente giusto per il giocatore che ha deciso invece di approdare in Serie A per continuare a vincere e per conoscere più da vicino il Calcio Italiano. L'esperienza accumulata può far solo bene ad una squadra che punta a fare meglio della scorsa stagione. Milan: il vice Hernandez in arrivo dalla Serie B? Olivier Giroud: il giocatore firmerà col Milan Il centravanti francese Olivier ...

