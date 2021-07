Olimpiadi Tokyo, domani partono gli azzurri di 9 discipline: c’è anche la portabandiera Jessica Rossi (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano a partire gli azzurri alla volta di Tokyo per i Giochi Olimpici: domani partiranno per il Giappone gli atleti di altre 9 discipline, e tra di loro ci sarà anche la portabandiera dell’Italia, Jessica Rossi, che farà sventolare il tricolore nella Cerimonia di apertura assieme al ciclista Elia Viviani. Partiranno domani entrambe le Nazionali di pallavolo, la selezione del basket 3×3 femminile, le tre coppie del beach volley, gli azzurri di ginnastica artistica, judo, tiro a volo e tiro a segno. Assieme a loro ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano a partire glialla volta diper i Giochi Olimpici:partiranno per il Giappone gli atleti di altre 9, e tra di loro ci saràladell’Italia,, che farà sventolare il tricolore nella Cerimonia di apertura assieme al ciclista Elia Viviani. Partirannoentrambe le Nazionali di pallavolo, la selezione del basket 3×3 femminile, le tre coppie del beach volley, glidi ginnastica artistica, judo, tiro a volo e tiro a segno. Assieme a loro ...

Advertising

matteograndi : I vaccini funzionano. E poi: Tokyo chiude le Olimpiadi al pubblico. La Francia dice non andate in Spagna. 100 scie… - Alitalia : In partenza da Roma Fiumicino per Tokyo l' @ItaliaTeam_it a cui facciamo il nostro grande in bocca al lupo per le… - guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - basketinside360 : Italbasket a Tokyo 2020: Nazionale Maschile e Azzurre del 3x3 pronti al decollo - - STnews365 : Italbasket, Gallinari: 'E' un girone difficilissimo'. 'Della forza dell’Australia si sapeva. Anche la Nigeria è una… -