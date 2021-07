Olimpiadi Tokyo 2021, tra gli azzurri della canoa doppio impegno per Francesca Genzo e Samuele Burgo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo aver conosciuto la composizione delle squadre olimpiche della FICK, la Federcanoa, che parteciperanno ai Giochi Olimpici in Giappone, ora, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Tokyo 2020, si conoscono le startlist delle varie specialità. Nella canoa velocità Manfredi Rizza disputerà il K1 200 maschile, mentre nel K2 1000 maschile saranno impegnati Luca Beccaro e Samuele Burgo, con quest’ultimo che sarà in gara anche nel K1 1000 maschile, infine nel K1 200 femminile a rappresentare l’Italia sarà Francesca Genzo, la quale prenderà parte anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo aver conosciuto la composizione delle squadre olimpicheFICK, la Feder, che parteciperanno ai Giochi Olimpici in Giappone, ora, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di2020, si conoscono le startlist delle varie specialità. Nellavelocità Manfredi Rizza disputerà il K1 200 maschile, mentre nel K2 1000 maschile saranno impegnati Luca Beccaro e, con quest’ultimo che sarà in gara anche nel K1 1000 maschile, infine nel K1 200 femminile a rappresentare l’Italia sarà, la quale prenderà parte anche ...

