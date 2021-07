Olanda | focolaio di 1 000 positivi al festival | erano tutti vaccinati o con tampone negativo

Advertising

supercazzola773 : RT @Stef77359537: @GiovanniToti @markorusso69 OLANDA Dopo 2 giorni di festival con 20mila partecipanti scoppia focolaio di 1000 contagi .… - domalex82 : RT @IlPrimatoN: Qualcosa è andato sorto, nonostante il green pass #greenpassobbligatorio - GufoItaliano : RT @IlPrimatoN: Qualcosa è andato sorto, nonostante il green pass #greenpassobbligatorio - anticorrotti : RT @IlPrimatoN: Qualcosa è andato sorto, nonostante il green pass #greenpassobbligatorio - Angelo20423080 : RT @IlPrimatoN: Qualcosa è andato sorto, nonostante il green pass #greenpassobbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda focolaio

Corriere dello Sport.it

Un esempio è il maxidi morbillo in Pakistan , come spiega il funzionario Oms nel ... Israele e l'Italia ), altri limitano a bambini con patologie pregresse ( Germania,, Belgio, Uk ), ...COVID19 Variante Delta, intra festival e disco +500% contagi.... SPAGNA Variante Delta, maxia Maiorca, il dj italiano:... SALUTE Variante Delta, la mutazione che spaventa il mondo: ...La grande sperimentazione del green pass per i grandi eventi all'aperto non sembra avere funzionato in Olanda: oltre 1.600 partecipanti ... ha avuto origine nel settore dell’horeca, con un focolaio ...LA VARIANTE DELTA DILAGA IN EUROPA, ITALIA 'ASSEDIATA' - La variante Delta non accenna a frenare la sua corsa ai contagi in Europa, dove i Paesi ormai vivono assediati dalle nuove ondate della pandemi ...