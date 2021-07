Oggi il matrimonio di Marco Verratti con Jessica Aidi sotto il cielo di Parigi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo Federico Bernardeschi un altro azzurro si sposa in questo pazzo mese di luglio! Neppure il tempo di metabolizzare la grande felicità per la vittoria dell’ Italia a Euro 2020 che per molti calciatori è già tempo di voltare pagina. Si parla d’amore ela lingua è il francese per le nozze die della sua bella fidanzata. Si sposanoinfatti,. E’ iniziato il conto alla rovescia anche sui social, da parte di tutti gli invitati che parteciperanno all’evento e ci si prepara a vedere le bellissime foto di ...