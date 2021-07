Oggi 15 luglio preghiamo San Bonaventura guarito da San Francesco (Di giovedì 15 luglio 2021) Fu guarito da bambino dal Santo Frate di Assisi, il quale avrebbe esclamato “Oh bona ventura”, da cui nasce il suo nome. Nato a Bagnoregio, splendette per dottrina, santità di vita e grandi opere al servizio della Chiesa. Resse con saggezza l’Ordine dei frati Minori, di cui fu ministro generale. 15 luglio: Bonaventura, il Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 luglio 2021) Fuda bambino dal Santo Frate di Assisi, il quale avrebbe esclamato “Oh bona ventura”, da cui nasce il suo nome. Nato a Bagnoregio, splendette per dottrina, santità di vita e grandi opere al servizio della Chiesa. Resse con saggezza l’Ordine dei frati Minori, di cui fu ministro generale. 15, il Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

