Offerta monstre per Haaland, è lui il grande obiettivo di mercato del Chelsea (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Chelsea campione d’Europa soltanto un mese e mezzo fa è in procinto di fare un tentativo che avrebbe dell’incredibile per Erling Braut Haaland. L’attaccante norvegese classe 2000 è un pallino del tecnico Thomas Tuchel. Ieri vi avevamo parlato di un forte interessamento da parte dei blues per il giovane fuoriclasse ex Red Bull Salisburgo. Ebbene, oggi vi diciamo di più. Rispetto a ieri, infatti, ci sono grosse novità riguardo all’Offerta che il club londinese vorrebbe avanzare ai gialloneri di Germania per Erling Braut Haaland. Il Chelsea può permettersi di spendere Dopo aver vinto la Champions ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilcampione d’Europa soltanto un mese e mezzo fa è in procinto di fare un tentativo che avrebbe dell’incredibile per Erling Braut. L’attaccante norvegese classe 2000 è un pallino del tecnico Thomas Tuchel. Ieri vi avevamo parlato di un forte interessamento da parte dei blues per il giovane fuoriclasse ex Red Bull Salisburgo. Ebbene, oggi vi diciamo di più. Rispetto a ieri, infatti, ci sono grosse novità riguardo all’che il club londinese vorrebbe avanzare ai gialloneri di Germania per Erling Braut. Ilpuò permettersi di spendere Dopo aver vinto la Champions ...

Advertising

Tr0v3s : @elliott_il @NandoPiscopo1 @battitomilan7 @eNo11 @Andrea_Lorenzon Discorso è ok, confrontando il caso con quello di… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina: Vlahovic sta andando via, offerta monstre dalla big - RBonvecchi : @Alfonso04642363 @ValerioDiStef91 @TeofiloSteven @marcullo02 @acmilan Arrivati a questo punto secondo me o ti arriv… - MarinoEugenio_ : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, il #Tottenham piomba su #Vlahovic: offerta da 40 milioni rifiutata da #Commisso. Richiesta monstre della… - calciomercatoit : ?? #Juventus, il #Tottenham piomba su #Vlahovic: offerta da 40 milioni rifiutata da #Commisso. Richiesta monstre del… -