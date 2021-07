NUOVO STUDIO dichiara che usare lo SMARTPHONE per 17 minuti al giorno aumenterebbe il rischio TUMORI del 60%. ECCO COME DIFENDERSI (Di giovedì 15 luglio 2021) Ma SMARTPHONE e cellulari sono pericolosi? La risposta, stando a una nuova ricerca dell’Uc Berkeley, è chiara: sì. Una ricerca rilanciata da Fox e ripresa e tradotta da Dagospia che mette in forte relazione le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e i TUMORI, in particolare quelli al cervello. Prima di arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno analizzato in modo completo i risultati statistici di 46 studi diversi realizzati in tutto il mondo. E cosa hanno scoperto? Che usare il cellulare per oltre mille ore, pari a 17 minuti al giorno per 10 anni, aumenterebbe il ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 15 luglio 2021) Mae cellulari sono pericolosi? La risposta, stando a una nuova ricerca dell’Uc Berkeley, è chiara: sì. Una ricerca rilanciata da Fox e ripresa e tradotta da Dagospia che mette in forte relazione le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e i, in particolare quelli al cervello. Prima di arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno analizzato in modo completo i risultati statistici di 46 studi diversi realizzati in tutto il mondo. E cosa hanno scoperto? Cheil cellulare per oltre mille ore, pari a 17alper 10 anni,il ...

Advertising

Link4Universe : Un nuovo studio meraviglioso ha mostrato un parallelo tra le fratture su Encelado, luna di ghiaccio di Saturno con… - beppe_grillo : Qualche settimana fa avevamo parlato della comunità dei nomadi digitali di Madeira, un villaggio per chi vuole lavo… - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: STONED JESUS: in studio per il nuovo album #STONEDJESUS - - Metalitalia : STONED JESUS: in studio per il nuovo album #STONEDJESUS - - martinalandi13 : RT @niallspromoIT: 'Sto facendo un album in questo momento... ho appena trascorso l'ultimo anno e mezzo in studio, a casa per molto, scrive… -