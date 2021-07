Nuovo Anno Scolastico, Farnetani: Vaccino è Arma Anti DaD (Di giovedì 15 luglio 2021) Il pediatra Italo Farnetani parla del Nuovo Anno Scolastico e del Vaccino e fa una proposta in merito. “La vaccinazione Anti-Covid dovrebbe essere obbligatoria per gli studenti e per i docenti ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 15 luglio 2021) Il pediatra Italoparla dele dele fa una proposta in merito. “La vaccinazione-Covid dovrebbe essere obbligatoria per gli studenti e per i docenti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA SALVATORE SIRIGU SARÀ IL NUOVO PORTIERE Accordo raggiunto per un anno con opzione per il rinnovo… - Avvenire_Nei : Scuola. Pochi professori di sostegno: i 270mila studenti disabili dimenticati - milannight : @Bolpa88 Se non puoi venderlo la tribuna è un problema perché è la prima riserva, quindi a quel punto tanto vale sf… - FrancescoDecri5 : @uranusali @SimoneTogna Vero concordo pienamente con te anno prossimo c’è lo troviamo di nuovo va vabbè almeno per… - ma_davero : @fratotolo2 E vai, è di nuovo estate, l'anno scorso ti sei fatta le vacanze a Lampedusa. Quest'anno dove vai ? Ohh.… -