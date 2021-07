Nuove rivelazioni sulle ingerenze russe per favorire Trump

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il tema mondiale, così a cena siamo un po’ più informati e un po’ più interessanti, sono lesu come Vladimir Putin promosse operazioni di spionaggio e di propaganda perl’elezione di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti. Non per una sua passione personale, ovviamente, o per simpatia, ma perché, valutandolo come emotivamente e psicologicamente instabile, lo riteneva più facile da influenzare e manipolare. E c’è anche un bel po’ di materiale in più sui giorni concitati, culminati nell’attacco del 6 gennaio, in cuie qualche suo fedele sono stati tentati dalla ...