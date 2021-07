Nuoto | Olimpiadi Tokyo | i migliori 10 tempi del 2021 gara per gara Paltrinieri la stella italiana | tanti azzurri presenti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ledisono sempre più vicine e le attese in casa Italia nelnon sono poche. Dal 24 luglio al 1° agosto la vasca delAquatics Centre sarà teatro di grandi sfide. La Nazionale si presenta con un contingente formato da 21 uomini e 15 donne tra le corsie con la più giovane Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4×200 stile libero femminile, e la veterana Federica Pellegrini che sarà al via delleper la quinta volta. Lei che nel lontano 2004 aveva iniziato la sua avventura ad Atene con quello storico argento nei 200 sl farà di tutto per chiudere la ...

Le Olimpiadi di Tokyo sono sempre più vicine e le attese in casa Italia nel nuoto non sono poche. Dal 24 luglio al 1° agosto la vasca del Tokyo Aquatics Centre sarà teatro di grandi sfide. La Nazional ...Tutti i volti di Benedetta, la 16enne che la prossima settimana cercherà la medaglia olimpica a Tokyo 2020. La Pilato è partita lunedì, dopo esser stata qualche giorno a Taranto, per ricaricare le ...