Nozze tra Can Yaman e Diletta Leotta: parla il padre dell'attore turco (Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre Can Yaman e Diletta Leotta sono concentrati sui loro impegni lavorativi, il padre dell'attore turco ha parlato delle Nozze tra i due Innamorati e felici, Can Yaman e Diletta Leotta sono i più chiacchierati dell'estate. Continuano le polemiche, le critiche e i rumors che li vorrebbero stare insieme solo per una questione di marketing o strategia commerciale, anche se la conduttrice e l'attore turco sono stati paparazzati sempre molto affiatati, complici e in armonia insieme.

