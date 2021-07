Now, “Il Giustiziere”: trama e cast (Di giovedì 15 luglio 2021) Da giovedì 8 luglio 2021 è disponibile su Now il nuovo crime drama francese intitolato “Il Giustiziere”. Dopo il grande successo ottenuto in Francia, la miniserie tv approda in Italia e segue le vicende dell’ex investigatore Thomas Barenski, interpretato da Éric Cantona. Scopriamo insieme il resto del cast e la trama. Il Giustiziere è disponibile su Now da giovedì 8 luglio 2021, giorno in cui la serie tv Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Da giovedì 8 luglio 2021 è disponibile su Now il nuovo crime drama francese intitolato “Il”. Dopo il grande successo ottenuto in Francia, la miniserie tv approda in Italia e segue le vicende dell’ex investigatore Thomas Barenski, interpretato da Éric Cantona. Scopriamo insieme il resto dele la. Ilè disponibile su Now da giovedì 8 luglio 2021, giorno in cui la serie tv Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il finale di Atypical, Il giustiziere con Cantona e Monsters & Co.: otto serie per il weekend Fra i titoli più attesi anche I Luminari con la figlia di Bono Vox e il documentario su Elize Matsunaga, l’ex prostituta brasiliana che uccise e smembrò il marito ...

