Novità WhatsApp, ecco come usarlo su quattro dispositivi (Di giovedì 15 luglio 2021) (Foto: Facebook)Utilizzare WhatsApp multidispositivo è realtà grazie all’apertura della fase di test sulla versione beta dell’app per Android e iPhone. come vi abbiamo già anticipato, con questa funzione consente di accedere alla propria utenza su fino a quattro dispositivi senza necessariamente avere lo smartphone connesso al web. Rimangono intaccate le protezioni della crittografia end-to-end per messaggi, file multimediali e chiamate. Vale la pena sottolineare che il multi-dispositivo è aperto a un solo smartphone alla volta e sarà necessario registrare la propria utenza su ogni apparecchio che si connette, tramite ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) (Foto: Facebook)Utilizzaremultidispositivo è realtà grazie all’apertura della fase di test sulla versione beta dell’app per Android e iPhone.vi abbiamo già anticipato, con questa funzione consente di accedere alla propria utenza su fino asenza necessariamente avere lo smartphone connesso al web. Rimangono intaccate le protezioni della crittografia end-to-end per messaggi, file multimediali e chiamate. Vale la pena sottolineare che il multi-dispositivo è aperto a un solo smartphone alla volta e sarà necessario registrare la propria utenza su ogni apparecchio che si connette, tramite ...

