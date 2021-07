Novena a Santa Brigida di Svezia per chiedere una particolare grazia – 2° giorno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

LameziaInforma

Ecco il programma: dal 16 al 24 luglio 2021,di preparazione: ore 18.15 - Santo Rosario e recita dellaal SS. Crocifisso; ore 19.00 -Messa presieduta da don Francesco Zarrillo, ...... e da qui il nome con cui è conosciuta laPatrona: la Madonna della Neve . Di solito i ... Orari e programma : la festa religiosa iniza il 26 luglio con lae si prosegue con l'ottava fino al ...Inizia martedì 20 luglio la tradizionale Novena in preparazione alla Festa di Santa Maria dei Miracoli, che si celebrerà a Morbio Inferiore giovedì 29 luglio, nel ricordo del lontano 29 luglio 1594, ...La Madonna del Carmelo si manifestò come salvezza del popolo di Israele e continua ad esserlo per ognuno di noi, oggi.