Nota della Farnesina sul rischio viaggi: 'chi va all'estero può rimanere bloccato a causa del Covid' (Di giovedì 15 luglio 2021) "Da gennaio 2020 perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da Covid - 19. Tutti coloro che intendano recarsi all'estero , indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 15 luglio 2021) "Da gennaio 2020 perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitariata da- 19. Tutti coloro che intendano recarsi all', indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - ItalyMFA : ???? #COVID19 | Raccomandazioni aggiornate per gli spostamenti dall'Italia all'estero e dall'estero verso l'Italia… - Adnkronos : #VarianteDelta e Covid, 'viaggiatori potrebbero restare bloccati all'estero in caso di test positivi, tenerlo in co… - FabrizioVerdi : @Basil_73 @artdielle @AMolesini @sellerioeditore @TLarina1837 @recerusse @ladivoralibri @danisetta @raf_rob… - kuzzi79 : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… -