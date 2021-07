Non vaccinati, il 37,96% della fascia 40 - 49 anni non ha ancora prenotato: quali sono i rischi (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute , in Italia il 37,96% della fascia tra 40 e 49 anni non ha ricevuto ancora una dose di . Eppure a oggi, giovedì 15 luglio, tutti si sarebbero potuti ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo gli ultimi dati del MinisteroSalute , in Italia il 37,96%tra 40 e 49non ha ricevutouna dose di . Eppure a oggi, giovedì 15 luglio, tutti si sarebbero potuti ...

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - CottarelliCPI : Dopo un anno in DAD i punteggi degli #Invalsi crollano, a conferma della necessità di tornare in presenza. Ma senza… - salutiawilli : RT @sempreciro: Non si affitta ai meridionali e ai non vaccinati. #GreenpassObbligatorio - Khris_St : RT @andiamoviaora: 'Stéphane, infermiere NON VACCINATO lavora in terapia intensiva covid a Marsiglia è furibondo. Il suo ospedale riceve va… -