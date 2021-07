Non solo audio: adesso Clubhouse si “converte” anche alla chat (Di giovedì 15 luglio 2021) L’enorme successo dell’applicazione era rappresentato dalla novità. E così, nel giro di pochi mesi, Clubhouse ha attirato l’attenzione mediatica di moltissimi utenti. La possibilità di partecipare a stanze di discussione solamente attraverso messaggi audio (e l’accessibilità solo “su invito”) ha fatto macinare numeri da record nel giro di pochi mesi. Poi la situazione si assestata e la catalizzazione social è andata pian piano scemando. E ora, nel tentativo di rinnovamento, ecco l’annuncio ufficiale che spiazza (e non poco) i puristi: arriva Backchannel Clubhouse, la nuova funzionalità per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) L’enorme successo dell’applicazione era rappresentato dnovità. E così, nel giro di pochi mesi,ha attirato l’attenzione mediatica di moltissimi utenti. La possibilità di partecipare a stanze di discussione solamente attraverso messaggi(e l’accessibilità“su invito”) ha fatto macinare numeri da record nel giro di pochi mesi. Poi la situazione si assestata e la catalizzazione social è andata pian piano scemando. E ora, nel tentativo di rinnovamento, ecco l’annuncio ufficiale che spiazza (e non poco) i puristi: arriva Backchannel, la nuova funzionalità per ...

Advertising

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - Giorgiolaporta : Avevamo giurato che non avremmo mai più vietato a questa o quella persone di entrare in un bar, in un ristorante de… - gaiatortora : Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importan… - emmanuelap : RT @paoloigna1: Una immagine di bellezza profonda che non è solo una copertina. #NonFacciamoMiracoli ma questi già lo sono a @ilSerafico Do… - ChevalierBlock : @Keynesblog @utzpaolo @FilBarbera Vero che il conflitto di classe esaspera il fenomeno, ma checché ne dica Marx l'i… -