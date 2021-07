Non è colpa della Dad se la scuola italiana se la passa così male (Di giovedì 15 luglio 2021) 4% e 15% sono le percentuali più spaventose della scuola. 4% è la variazione della percentuale di alunni incompetenti in italiano e in matematica, secondo i dati Invalsi di ieri, fra terza media e quinta superiore: significa che se in terza media gli incompetenti in italiano sono il 39%, in quinta superiore diventano il 44%; se in terza media gli incompetenti in matematica sono il 45%, in quinta superiore sforano il 50%. Non si può incolpare di tutto la Dad: l’incremento della percentuale di incompetenza – che dovrebbe ragionevolmente calare man mano che aumenta il livello scolastico – significa che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) 4% e 15% sono le percentuali più spaventose. 4% è la variazionepercentuale di alunni incompetenti in italiano e in matematica, secondo i dati Invalsi di ieri, fra terza media e quinta superiore: significa che se in terza media gli incompetenti in italiano sono il 39%, in quinta superiore diventano il 44%; se in terza media gli incompetenti in matematica sono il 45%, in quinta superiore sforano il 50%. Non si può inre di tutto la Dad: l’incrementopercentuale di incompetenza – che dovrebbe ragionevolmente calare man mano che aumenta il livello scolastico – significa che ...

