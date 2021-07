“Non ci casco più”, il nuovo brano di Jacqueline Romeo (Di giovedì 15 luglio 2021) Esce venerdì 16 luglio “Non ci casco più” (Sony Music Italy/Epic Records Italy), il nuovo singolo di Jacqueline Romeo, giovane cantautrice italiana vincitrice della seconda edizione del “TIM Party Talent”, il talent di TIM organizzato da Armosia sulla piattaforma TIM Party, timparty.it. “Non ci casco più” è una ballad romantica dalle sonorità urban in cui l’amore non è l’unica alternativa, dove l’artista decide di prendere la via migliore, benché la più complicata, a dispetto della via più semplice, scegliendo l’amore per sé stessa. Un brano in cui ci si ritrova al primo ascolto, dove per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 luglio 2021) Esce venerdì 16 luglio “Non cipiù” (Sony Music Italy/Epic Records Italy), ilsingolo di, giovane cantautrice italiana vincitrice della seconda edizione del “TIM Party Talent”, il talent di TIM organizzato da Armosia sulla piattaforma TIM Party, timparty.it. “Non cipiù” è una ballad romantica dalle sonorità urban in cui l’amore non è l’unica alternativa, dove l’artista decide di prendere la via migliore, benché la più complicata, a dispetto della via più semplice, scegliendo l’amore per sé stessa. Unin cui ci si ritrova al primo ascolto, dove per ...

