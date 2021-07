No ristoranti e bar, sì cinema e stadi. Ecco la via italiana al pass vaccinale (Di giovedì 15 luglio 2021) Allo studio le modifiche al certificato, sarà valido dopo la seconda dose. L'ipotesi: usarlo per aprire al 100% il settore dell'intrattenimento e i trasporti a lunga percorrenza. Costa: "Non serve per tutto" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Allo studio le modifiche al certificato, sarà valido dopo la seconda dose. L'ipotesi: usarlo per aprire al 100% il settore dell'intrattenimento e i trasporti a lunga percorrenza. Costa: "Non serve per tutto"

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - DarioNardella : Trovo giusta la scelta della Francia: pass sanitario obbligatorio per entrare in bar, ristoranti, aerei e treni. Ri… - HuffPostItalia : Figliuolo e Ricciardi vogliono il pass obbligatorio per bar e ristoranti - dok2172 : RT @AStramezzi: Ieri, 14 Luglio, Anniversario della presa della Bastiglia, in decine di città francesi, per la prima volta i cittadini sono… - mrmnft : Capite? 'L'idea stuzzica tutti i partiti', siamo diventati una succursale del piccolo Napoleone di Francia... UNA V… -