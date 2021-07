No, l’amministrazione Raggi non ha dedicato una targa a «C’è Guevara» (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 15 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente la foto di una targa stradale su cui si legge “via C’è Guevara (combattente per la libertà)” e un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «La Raggi dopo il successo riscosso con la targa ad “Azellio Ciampi” allo stesso grafico ha commissionato pure la targa per la strada intitolata al “Che” Guevara. Hasta la Victoria comandanta Virginia!». Si tratta di una notizia satirica, diffusa senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo veicola un contenuto falso. Il commento si riferisce ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 15 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente la foto di unastradale su cui si legge “via C’è(combattente per la libertà)” e un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ladopo il successo riscosso con laad “Azellio Ciampi” allo stesso grafico ha commissionato pure laper la strada intitolata al “Che”. Hasta la Victoria comandanta Virginia!». Si tratta di una notizia satirica, diffusa senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo veicola un contenuto falso. Il commento si riferisce ...

