No, il tribunale di Lisbona non ha accertato che i decessi per Covid in Portogallo «non sono stati 17.000 ma 152» (Di giovedì 15 luglio 2021) L’8 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il tribunale di Lisbona con la sentenza numero 525/21 avrebbe accertato che i decessi in Portogallo per Covid-19 «non sono stati 17.000 ma 152». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La sentenza a cui si riferisce il post oggetto di verifica è stata emanata dal tribunale amministrativo di Lisbona il 19 maggio 2021. L’iter giudiziario del caso è iniziato a seguito di una richiesta di informazioni, suddivisa in 16 punti, da parte ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 luglio 2021) L’8 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ildicon la sentenza numero 525/21 avrebbeche iinper-19 «non17.000 ma 152». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La sentenza a cui si riferisce il post oggetto di verifica è stata emanata dalamministrativo diil 19 maggio 2021. L’iter giudiziario del caso è iniziato a seguito di una richiesta di informazioni, suddivisa in 16 punti, da parte ...

