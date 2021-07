New York, apre il ristorante per incontrare dal vivo (e in sicurezza) le persone conosciute online (Di giovedì 15 luglio 2021) Un ristorante dove incontrare dal vivo – in un posto sicuro – le persone conosciute online. L’app di appuntamenti Bumble (su cui in caso di match, la prima mossa può essere fatta solo dalla donna) sta per aprire «Bumble brew», un caffè – ristorante – wine bar a New York City. Le colazioni saranno servite dal 24 luglio, mentre per il servizio del pranzo e della cena bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Oltre a una sala da pranzo da 80 posti, il locale si compone di un cocktail bar, una sala da pranzo nel cortile interno e una sala da pranzo privata. Il ristorante ha i muri tinteggiati con la riconoscibile tonalità di giallo dell’app, propone un menu di ispirazione italiana con possibilità di take away ed è animato da musica principalmente di artiste donne. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) Un ristorante dove incontrare dal vivo – in un posto sicuro – le persone conosciute online. L’app di appuntamenti Bumble (su cui in caso di match, la prima mossa può essere fatta solo dalla donna) sta per aprire «Bumble brew», un caffè – ristorante – wine bar a New York City. Le colazioni saranno servite dal 24 luglio, mentre per il servizio del pranzo e della cena bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Oltre a una sala da pranzo da 80 posti, il locale si compone di un cocktail bar, una sala da pranzo nel cortile interno e una sala da pranzo privata. Il ristorante ha i muri tinteggiati con la riconoscibile tonalità di giallo dell’app, propone un menu di ispirazione italiana con possibilità di take away ed è animato da musica principalmente di artiste donne.

