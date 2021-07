Netflix inarrestabile | ora ha il gaming nel mirino | possibile esordio nel 2022HDblog it

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il colosso dello streaming ha contattato un ex dirigente di EA e FacebookRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

MimmoTheReal : RT @HDblog: Netflix inarrestabile: ora ha il gaming nel mirino, possibile esordio nel 2022 - SimoneGironi : Ing.Gironi Netflix inarrestabile: ora ha il gaming nel mirino, possibile esordio nel 2022 - - HDblog : Netflix inarrestabile: ora ha il gaming nel mirino, possibile esordio nel 2022 - gigibeltrame : Netflix inarrestabile: ora ha il gaming nel mirino, possibile esordio nel 2022 #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix inarrestabile

HDblog

Basti pensare alla crescita di Disney+ che in poco più di un anno è riuscita a catturare l'attenzione di oltre 100 milioni di abbonati -ne ha più del doppio ma è sul mercato da più tempo. ...E anche perché era impossibile non notare il successodi TikTok, talmente grande che tutti stanno cercando di replicarlo: da Instagram sino a, che ha raggruppato nella sezione ...I rapporti tra Netflix e il gaming sembrano essere più stretti di quanto non sembri. Il colosso dello streaming non si limita a proporre serie TV tratte da note saghe videoludiche - si vedano per ...Meghan Markle produrrà una nuova serie animata per Netflix: tutte le anticipazioni sul progetto ancora nella sua fase iniziale.