Netflix | c’è l’esordio di Meghan Markle | arriva l’attesissima serie

E' pronta a sbarcare su Netflix anche Meghan Markle. La duchessa di Sussex esordirà come creatrice e produttrice di una nuova serie. Meghan Markle è pronto a fare il suo esordio su Netflix. Infatti la Archewell Productions, società di produzione di Harry e della stessa duchessa di Sussex è pronta ad entrare nel business dell'animazione.

