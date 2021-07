Nel secondo trimestre del 2021 il PIL della Cina è aumentato del 7,9 per cento rispetto allo stesso trimestre di un anno fa (Di giovedì 15 luglio 2021) Giovedì l’Istituto nazionale di statistica della Cina ha reso pubblici i dati della crescita del PIL nel secondo trimestre del 2021, che mostrano come l’economia cinese abbia mantenuto un buon livello di crescita, nonostante l’assestamento dopo l’imponente ripresa post pandemia. Leggi su ilpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Giovedì l’Istituto nazionale di statisticaha reso pubblici i daticrescita del PIL neldel, che mostrano come l’economia cinese abbia mantenuto un buon livello di crescita, nonostante l’assestamento dopo l’imponente ripresa post pandemia.

