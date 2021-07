NBA Finals, Middleton risponde a Booker e regala ai Bucks il 2 - 2 nella serie (Di giovedì 15 luglio 2021) Milwaukee , 14 luglio 2021 " Al Fiserv Forum non si passa: i Milwaukee Bucks per la seconda volta in queste NBA Finals riescono a difendere il loro fortino e piegano 109 - 103 i Phoenix Suns in quello ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Milwaukee , 14 luglio 2021 " Al Fiserv Forum non si passa: i Milwaukeeper la seconda volta in queste NBAriescono a difendere il loro fortino e piegano 109 - 103 i Phoenix Suns in quello ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, il clamoroso sesto fallo non fischiato a Devin Booker in gara-4. VIDEO #SkyNBA #NBA - STnews365 : Suns raggiunti, Chris Paul fa autocritica. L'opaca prova del play ha condizionato i Phoenix in gara 4 delle Finals… - infoitsport : NBA Finals - Nel finale serrato i Bucks trovano il pareggio contro Phoenix - infoitsport : NBA Finals, sesto fallo Booker: arbitri riconoscono errore mancato fischio in Gara 4 -