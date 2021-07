Nazionale italiana, il centrocampista Barella è il nuovo idolo del web [FOTO] (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolò Barella è stato un grandissimo protagonista del percorso della Nazionale italiana a Euro 2021. Si tratta di un calciatore ancora giovane (è un classe 1997) ma che ha dimostrato grande personalità in una competizione così importante. E’ stato sempre un riferimento per il Ct Roberto Mancini, l’interista ha formato un trio di centrocampo veramente eccezionale con Verratti e Jorginho. E’ solo all’inizio di una carriera che si preannuncia ricca di emozioni, si è messo in mostra con la maglia del Cagliari e l’Inter non si è lasciato scappare l’occasione di assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolòè stato un grandissimo protagonista del percorso dellaa Euro 2021. Si tratta di un calciatore ancora giovane (è un classe 1997) ma che ha dimostrato grande personalità in una competizione così importante. E’ stato sempre un riferimento per il Ct Roberto Mancini, l’interista ha formato un trio di centrocampo veramente eccezionale con Verratti e Jorginho. E’ solo all’inizio di una carriera che si preannuncia ricca di emozioni, si è messo in mostra con la maglia del Cagliari e l’Inter non si è lasciato scappare l’occasione di assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori in ...

RaiUno : Giorno dopo giorno, gli #Azzurri ci hanno portato sempre più in alto ?? Giovedì #15luglio alle 20.30 il film inedito… - petergomezblog : Europei 2020, il giornale scozzese The National regala abbonamento a vita a Roberto Mancini e ai calciatori della n… - ItalianAirForce : L'Italia si unisce di nuovo in un immenso #AbbraccioTricolore grazie alla vittoria degli azzurri all'@euro2020! Que… - Animamigrante : @metapapero Tra l'altro se ci fondiamo su standard americani, in realtà la nazionale italiana non ha neanche un bia… - implacata : MA SI STA SPOSANDO VERRATTI CON QUELLA DEA DI SUA MOGLIE non supererò mai questa nazionale italiana -