“Natura e Cultura”, il teatro (lento) fra parchi e fontanili (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal 18 luglio al 29 agosto a Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Misano di Gera d’Adda, Fornovo san Giovanni e Pagazzano cinque spettacoli teatrali immersi nel verde. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal 18 luglio al 29 agosto a Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Misano di Gera d’Adda, Fornovo san Giovanni e Pagazzano cinque spettacoli teatrali immersi nel verde.

Advertising

g_scotti1612 : @PoliticaPerJedi @Gauro5 non capisco dov'è il problema..? 'Identità di genere' o 'teoria del gender' (l'eterno diba… - FrancescaCose : @Apollo_MX5 @CCKKI @universumvici Infatti non ho detto che è influenzato 'solo' dalla sua natura; ti basta rilegger… - tsconoscenza : RT @AMPMIRAMARE: Domenica 25 luglio 'Walk&Play' nella Riserva @UNESCO_MAB di #Miramare: un gioco a squadre, un’escursione naturalistica e u… - FrancescaCose : @Apollo_MX5 @CCKKI @universumvici Concordo su unica strada e forse nn funziona xchè nostro DNA va in senso inverso.… - Loreto_1910 : RT @PecoraroScanio: TAORMINA: COLORI, CULTURA, NATURA UN TESORO del TURISMO ITALIANO al 67 film festival con bell’omaggio di Francesca Mich… -