Nasce Iam Learning Network | l' alta formazione per far dialogare Asset Manager e Investitori Istituzionali

(Adnkronos) - In un contesto socio-economico dinamico e complesso, dove il Networking e l'alta formazione continua sono la migliore risposta per garantire soluzioni sostenibili in ogni scelta strategica, Nasce Iam Learning Network (Institutional Asset Management Learning Network), associazione che risponde all'esigenza di garantire l'incontro fra Asset Manager di Casse di Previdenza e Fondi pensione con Investitori Istituzionali, attraverso la possibilità di progettare ed ...

