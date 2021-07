Napoli, moto travolge pedoni: bilancio tragico (Di giovedì 15 luglio 2021) Napoli, moto travolge pedoni in via Vespucci: l’incidente ha causato due morti e feriti e il mezzo è finito su persone che aspettavano il bus Getty Imagestragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Napoli in via Amerigo Vespucci, prolungamento di via Marina nella zona del porto. Alle 23.30 circa una moto guidata da un 28enne procedeva sulla corsia centrale riservata ai mezzi pubblici e di soccorso quando ha investito un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando la carreggiata. Il giovane alla guida è balzato dalla sella ed è finito ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021)in via Vespucci: l’incidente ha causato due morti e feriti e il mezzo è finito su persone che aspettavano il bus Getty Imagesincidente stradale nella tarda serata di ieri ain via Amerigo Vespucci, prolungamento di via Marina nella zona del porto. Alle 23.30 circa unaguidata da un 28enne procedeva sulla corsia centrale riservata ai mezzi pubblici e di soccorso quando ha investito un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando la carreggiata. Il giovane alla guida è balzato dalla sella ed è finito ...

BreakingItalyNe : NAPOLI: Moto travolge pedoni nei pressi della fermata dell'autobus ieri sera in via Vespucci: 2 morti e 3 feriti, l… - rep_napoli : Grave incidente in via Vespucci, in moto travolge pedoni: 2 morti e 3 feriti [aggiornamento delle 11:24] - g_bonincontro : RT @repubblica: Grave incidente in via Vespucci, in moto travolge pedoni: 2 morti e 3 feriti - TG24info : Sora – #Incidente in via Napoli | - corrmezzogiorno : #Napoli Via Vespucci, moto piomba su pedoni e persone in attesa del bus: due morti -